Elections européennes : les Guyanais appelés aux urnes ce samedi 8 juin

Les élections européennes, qui doivent renouveler totalement le Parlement européen, seule institution élue directement par les citoyens de l’UE, ont lieu partout en Europe. Des élections qui ont débuté le 6 juin dans certaines partie d’Europe et se termineront ce dimanche 9 juin. Par dérogation, le scrutin aura lieu le samedi 8 juin à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Polynésie française et en Guyane. Près de deux millions d’électeurs sont ainsi invités aux urnes dans tous les Outre-mer, dont 108 664 en Guyane. Samedi 8 juin, les 144 bureaux de vote du département seront ouverts de 8h à 18h.

720 eurodéputé(e)s issu(e)s de 27 pays, dont 81 Français, seront élus à l’issue des différents scrutins. Les député(e)s européen(ne)s sont élu(e)s au suffrage universel direct à un tour et la durée du mandat est de 5 ans. La représentation dans l’hémicycle européen est proportionnelle au résultat du vote. Une liste qui obtient 15% des voix se verra attribuer 15% des sièges alloués au pays, soit 81 fauteuils d’eurodéputé(e)s pour la France. Néanmoins, le seuil électoral minimal à atteindre est de 5% des voix pour obtenir un siège au Parlement européen, dont le siège situé à Strasbourg accueillera du 16 au 19 juillet la première session plénière de la nouvelle législature.

Ainsi, lors de la première session plénière, le Parlement élira son Président(e) – dont la durée du mandat est de deux ans et demi, renouvelable -, ses vice-président(es) et ses questeurs, et décidera du nombre de députés qui siégeront dans chaque commission parlementaire. Ensuite, les députés voteront pour élire un nouveau Président(e) de la Commission européenne.

Pour rappel, lors des dernières élections, en 2019, c’est l’abstention qui avait obtenu le plus gros score en Guyane avec 86,59%.