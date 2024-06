L’enfant de Maripasoula rêve du palais Bourbon

C’est un trouble-fête de cette élection, Jean-Philippe Dolor, 38 ans, directeur de cabinet du maire de Cayenne, se présente dans la seconde circonscription où se trouve Maripasoula commune de son enfance. Il aurait été inéligible dans la première circonscription. Je l’ai connu à Maripasoula, il y a plus de 25 ans mais je ne l’ai pas eu en classe. Lui se souvient « d’une émission radio qu’on avait réalisée près du Caït de Maripasoula dans une maison verte». Sa mère « est femme de ménage d’origine sainte-lucienne née à Wacapou entre Maripasoula et Papaïchton» précise-t-il. Il a ses 5 frères…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !