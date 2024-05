Élections européennes : mode d’emploi

À trois semaines des élections européennes des 8 et 9 juin qui vont renouveler pour les cinq prochaines années l’ensemble des eurodéputé(e)s, Guyaweb vous explique les enjeux d’un scrutin régulièrement dédaigné. Pourtant, les institutions de Bruxelles et Strasbourg ont un impact non-négligeable sur la vie quotidienne des quelque 400 millions de citoyens européens, y compris ceux des régions ultrapériphériques comme la Guyane. Le Parlement européen sera entièrement renouvelé en juin. Dans trois semaines, les ressortissants des 27 pays de l’Union européenne (UE) éliront pour les cinq prochaines années 720 députés (contre 705 actuellement), dont 81 rien qu’en France. Les élections européennes…

