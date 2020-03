A l’issue du 1er tour, on connaîtra déjà le maire de Cayenne

Dès dimanche soir, demain 15 mars 2020, la Guyane connaîtra le nouveau maire de Cayenne. En tout cas, on connaîtra la liste ayant remporté les municipales du chef-lieu (1). Il n’y aura pas nécessité de passer par un second tour. Et pour cause, il n’y a que deux listes pour ce scrutin. Celle dont la tête de liste est Mikaël Mancée et l’autre, dont la tête de liste est Marie-Laure Phinéra-Horth. Explications. Avec deux listes seulement, c’est mathématique, l’une des deux listes obtiendra plus de 50% des suffrages exprimés (à ne pas confondre avec le nombre de votants) à l’issue…