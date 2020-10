Nouvelle-Calédonie : les Kanak ne renoncent pas à l’indépendance

Dimanche, pour la deuxième fois en deux ans, la Nouvelle-Calédonie a pris le chemin des urnes pour un référendum d’auto-détermination. Le Non l’a une nouvelle fois emporté avec 53% des suffrages exprimés. Une troisième et dernière consultation doit avoir lieu d’ici 2022. De notre envoyé spécial en Océanie. – Encore une fois, les perdants ont fêté bruyamment leur défaite et les gagnants faisaient grise mine. Alors que les partisans du Non à l’indépendance avaient remporté le référendum de dimanche – 53% des voix contre 46% pour l’accès à la pleine souveraineté de cet archipel stratégique du Pacifique sud – ce…