Elections municipales en Guyane : les 18 et 25 octobre prochains

Le second tour des élections municipales qui devait avoir lieu fin juin avait été reporté sine die dans les sept communes guyanaises concernées en raison de la crise sanitaire.

Les dates des 18 et 25 octobre prochains pour la tenue du scrutin municipal ont été actées en Conseil des ministres ce mercredi matin et un décret de convocation a été signé par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu.

Les conseillers municipaux et communautaires doivent être renouvelés à cette occasion dans 7 des 22 communes de Guyane : Matoury, Roura, Rémire-Montjoly, Papaïchton, Awala-Yalimapo, Iracoubo et Saül.

Initialement prévu le 22 mars et reporté sur l’ensemble du territoire national pour cause de pandémie, le second tour des élections municipales 2020 devait se tenir le 28 juin.

Mais en Guyane il avait été reporté in extremis après notamment un avis du Conseil scientifique pointant « des risques particulièrement élevés » sur le territoire du fait de la dégradation de la situation sanitaire et de la circulation accrue du virus due à l’échec du déconfinement (Guyaweb du 15/06/2020).

Suite à ce report sine die, le premier tour des élections municipales qui s’était tenu le 15 mars a été annulé et c’est donc l’ensemble du scrutin qui sera rejoué au mois d’octobre prochain : premier tour le 18 octobre, second tour le 25 octobre, la Guyane étant par ailleurs sous état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 octobre 2020.