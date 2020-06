Report du second tour des municipales en Guyane

Si à Mayotte le second tour des élections municipales est maintenu, en Guyane entrée en stade 3 ce lundi 15 juin, ce report était inéluctable. Il a été officialisé ce lundi en fin d’après-midi par le Gouvernement. C’est une sage décision et il faut le souligner. Le second tour des élections municipales en Guyane est tout simplement reporté à une date ultérieure. “Au vu des dynamiques épidémiques d’une intensité différente en Guyane et à Mayotte”, le gouvernement a décidé de “de reporter les élections municipales en Guyane pour toutes les sept communes où un second tour était prévu le 28…