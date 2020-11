Saint-Laurent : La grève prévue par des habitants du carrefour Margot contre le lieu d’implantation de la prison n’a finalement pas eu lieu

Le 30 octobre à partir de minuit devait commencer une grève pour une « durée illimitée » contre la construction de la future prison à l’entrée de Saint-Laurent. En cause, l’image que le projet renvoie à l’arrivée dans la commune et l’expropriation des habitants installés sur le terrain convoité pour le centre pénitentiaire. Suite à une rencontre avec le sous-préfet la semaine dernière et à la perspective d’une réunion, le 13 novembre, avec les parties prenantes du projet, le conseil de quartier Margot (C2QM) n’a pas entamé cette grève. Toutefois, le sujet des expulsions reste au cœur des préoccupations. C’est à sept…