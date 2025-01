Pêche illégale : un an de prison ferme pour le capitaine d’un chalutier brésilien

Fin mars, en visite en Guyane, le président de la République Emmanuel Macron avait promis de combattre ce phénomène avec plus de force. Interpellé au sujet de cette concurrence déloyale sur le marché aux poissons de Cayenne, il avait notamment déploré la « prédation des voisins » et s’était engagé à « renforcer les dispositions de contrôle contre la pêche et la commercialisation illégales« , avec une multiplication des « opérations de démantèlement » et des destructions de navires saisis.

Un an plus tôt, c’est l’ex-secrétaire d’Etat à la Mer, Hervé Berville, qui signait un pacte tripartite avec la Collectivité territoriale de Guyane et le Comité régional des pêches afin de renforcer les moyens alloués à la lutte contre la pêche INN et de relancer la filière légale en souffrance, une nécessité pour réinvestir une zone maritime saturée par les illégaux.

Moyens concentrés entre Cayenne et Kourou

Une telle prise de conscience de la part de l’exécutif n’était jamais arrivée. Pour autant, ces promesses peinent à se concrétiser en actions suffisamment fortes pour éradiquer ce phénomène d’ampleur.

Présente dans le pacte de mai 2023, la création d’un site de démantèlement des navires saisis dans l’Ouest de la Guyane, où se concentre une partie de la pêche INN, n’est toujours pas effective… plus d’un an et demi après les annonces du secrétaire d’Etat. Idem pour le renforcement de l’Unité littorale des affaires maritimes (Ulam) d’Iracoubo, au centre du littoral guyanais, qui devait voir arriver d’ici la fin de l’année un nouveau navire et deux agents.

À ce jour, les moyens de l’Etat se concentrent toujours entre Kourou et Cayenne, alors que la pêche illégale sévit essentiellement dans les zones frontalières de l’Est et de l’Ouest où aucune infrastructure pour détruire les navires illégaux arraisonnés n’existe.

L’Etat n’est pas non plus permissif. Plusieurs opérations de police en mer d’envergure ont été menées depuis le début de l’année. En juin, les forces armées ont détruit quatre navires brésiliens contrôlés en pleine pêche illégale au large de la Guyane. Portant à cette date à dix le nombre de navires de pêche illégaux mis hors service depuis le début de l’année.

Et l’opération « Mako », qui a conduit à l’interception du Charmozo, a permis de saisir au total 28 tonnes de produits de la mer. Un coup d’épée dans l’eau ?