Chlordécone : 20 ans de combat législatif et judiciaire

Depuis 20 ans, le combat pour faire reconnaître la responsabilité de l’État dans les préjudices subis par les populations de Guadeloupe et de Martinique face à l’usage prolongé du chlordécone et pour indemniser les victimes se joue sur les tableaux législatifs et judiciaires, entre petites victoires et sérieux revers. L’audience d’appel de l’ordonnance de non-lieu qui en 2023 a clos 16 ans d’investigation judiciaire et douché les espoirs de réparations d’associations de victimes aura lieu les 22 et 23 septembre prochains, alors que de récentes décisions de justice ont reconnu la responsabilité de l’État dans le préjudice moral d’anxiété de…