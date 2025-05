Actualités parlementaires : L’Assemblée nationale adopte deux amendements simplifiant les démarches d’urbanisme en Guyane

Dans le cadre de la journée d’initiative du groupe LIOT (Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires), les députés ont adopté deux amendements du député Jean-Victor Castor simplifiant au maximum les démarches administratives pour les projets de construction en Guyane. La très débattue proposition de loi relative à l’extension de l’aide médicale d’Etat (AME) à Mayotte a, elle, été retirée par son auteure en cours d’examen tandis que la délégation sénatoriale aux Outre-mer s’est interrogée sur la place de la Guyane dans la coopération régionale du bassin atlantique. Enfin, les parlementaires et autres élus guyanais ont une nouvelle fois remis en cause les chiffres de l’INSEE dans une lettre ouverte au premier ministre, François Bayrou.

Simplification du droit de l’urbanisme en Guyane

Lors de l’examen de la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, dont le rapporteur est le député LIOT d’Indre-et-Loire, Harold Huwart, le député GDR de Guyane, Jean-Victor Castor, a défendu deux amendements. Au regard des « 60% de logements illicites en Guyane », le premier amendement vise, en Guyane et à titre expérimental pendant 5 ans, à accélérer la mise en œuvre de projets d’intérêt général, essentiellement des bailleurs sociaux, par une simplification des démarches, à savoir une simple déclaration de projet en mairie remplaçant la procédure actuelle d’instruction d’urbanisme. Le deuxième amendement vise, toujours en Guyane, à établir une autorisation relative aux constructions, aménagements et démolitions sous forme d’un document unique.

« Je comprends qu’ici on soit relativement strict sur les mesures pour les enjeux climatiques mais je rappelle qu’en Guyane, c’est 97% de forêt et que l’essentiel de la déforestation, c’est l’orpaillage illégal et ce sont les constructions illégales. On a vraiment un besoin d’avoir du foncier, d’avoir du financement pour ce foncier et précisément de la simplification des procédures administratives » a plaidé le député.

Le rapporteur, tout comme le gouvernement, a rendu un avis défavorable pour les deux amendements en soulignant que « la protection du littoral guyanais est un enjeu environnemental majeur pour la France et je redoute, compte tenu des conditions extrêmement complexes de l’urbanisation et du traitement des dossiers d’urbanisme en Guyane, que relever l’obligation qui est celle de faire la procédure normale, mais d’aller simplement sur une déclaration de projet, risque d’amener les services instructeurs des collectivités, soit à autoriser des constructions illégales, soit à refuser, pour des motifs erronés, des projets qui pourraient être légaux […] ».

Les deux amendements ont été adoptés et le texte doit maintenant être examiné au Sénat.

Vidéo à revoir ici (à partir de 03:09:00)

Retrait de la proposition de loi sur l’extension de l’AME à Mayotte

Jeudi, la députée de Mayotte, Estelle Youssouffa, a retiré sa proposition de loi relative à l’extension de l’AME à Mayotte alors examinée dans le cadre de la journée d’initiative de son groupe LIOT et que la commission des affaires sociales avait massivement rejeté la semaine dernière. Yannick Neuder, ministre chargé de la santé, a annoncé la mise en place d’un guichet unique, piloté par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte pour faciliter les EVASAN programmées (évacuations sanitaires) d’ici à la fin juillet. C’est face à cette « avancée importante », et à « la pression exercée sur le gouvernement » permise par les débats autour de la proposition de loi, et de la question même de l’AME fortement critiquée à droite, que la députée a justifié ce retrait.

La place de la Guyane dans la coopération régionale

Dans le cadre de l’audition de Thani Mohamed Soilihi, ministre chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, par la délégation sénatoriale aux Outre-mer relative à la coopération régionale dans le bassin Atlantique, la sénatrice RDPI de Guyane, Marie-Laure Phinéra-Horth, s’est interrogée sur la place de la Guyane dans la coopération interrégionale :

« Quelle place la Guyane occupe-t-elle dans la stratégie française de coopération dans le bassin atlantique notamment avec ses voisins immédiats que sont le Brésil et le Suriname ? »

« Depuis des lustres, la Guyane cherche à diversifier mais aussi à intensifier ses échanges économiques avec ces pays voisins et notamment le Brésil. En tant que ministre des partenariats internationaux, comment pouvez-vous intervenir afin de faciliter l’unique département français en Amérique du Sud dans son environnement régional ? »

« Peut-on envisager une évolution du rôle des élus guyanais dans les instances de coopération bilatérale ? »

Sans répondre précisément aux questions, et alors que le sujet fera l’objet d’un rapport, le ministre a évoqué une coopération « naturellement dense » face aux frontières poreuses de la région et a énuméré les instances existantes. Pour prolonger l’intégration de la Guyane dans la coopération régionale, Thani Mohamed Soilihi a indiqué par ailleurs qu’il « pousserait » l’adhésion de la Guyane à la CARICOM (marché unique des Caraïbes) alors que la Martinique a officialisé son adhésion en février dernier, 13 ans après sa candidature.

Pour revoir l’intervention de la sénatrice : https://videos.senat.fr/video.5368239_682343d5a9fcc?timecode=5201000

Les élus guyanais contre les chiffres de l’INSEE

Dans une lettre ouverte des élus de Guyane au premier ministre, François Bayrou, les 4 parlementaires guyanais, le président des maires de Guyane et maire de Sinnamary, Michel-Ange Jérémie, et le président par interim de la CTG, Jean-Paul Fereira, demandent à ce qu’une « réunion de travail à part entière » relative au recensement de la population par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques), soit organisée lors de la venue du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, en Guyane et dont la date est encore inconnue.

Très régulièrement critiqués par les élus sur le territoire, les chiffres de l’INSEE relatifs au recensement de la population, sont réputés être en-deçà des réalités selon eux. Or, c’est en fonction du nombre d’habitants calculés par l’INSEE, que sont fixées les dotations globales de fonctionnement pour les collectivités. Dans un billet de blog, l’INSEE de Guyane affirmait que ses estimations concordaient avec d’autres indicateurs (lire ici).

📺 A voir à la TV : Les élus guyanais très favorables à l’exploitation pétrolière en Guyane Mardi, l’émission C pas si loin, consacrée aux territoires ultramarins et diffusée sur France 5, s’est penchée sur la question du pétrole en Guyane alors que le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, a ouvert la voie en début d’année à la possibilité d’exploiter de nouveaux champs d’hydrocarbures en France, et particulièrement en Guyane donc. Possibilité que la loi Hulot a pourtant interdite en 2017. Un débat a eu lieu entre le député GDR de la 1ere circonscription de Guyane, Jean-Victor Castor, favorable à l’exploitation de l’or noir, et Marine Calmet, juriste impliquée depuis plusieurs années dans les discussions autour des enjeux environnementaux de Guyane et présidente de l’association écologiste Wild legal, qui s’y oppose. L’émission est à revoir ici et l’article de Guyaweb consacré à l’exploitation pétrolière sur le territoire est à relire ici.

Photo de Une : Jean-Victor Castor à l’Assemblée nationale le 15 mai 2025 (capture d’écran du site internet de l’Assemblée nationale)