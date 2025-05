En jungle amazonienne la prison ? A deux pas de route nationale 1

La presse nationale et la presse quotidienne régionale se sont bien plantés ce week-end au sujet de la futur prison de Saint-Laurent du Maroni « au cœur de la jungle amazonienne ». Cette prison sera, à 8 kilomètres du centre de Saint-Laurent en direction de Cayenne et Mana Près de la crique Margot. « C’est du pipeau ce truc ! J’habite à trois kilomètres de la future prison. Quand j’ai entendu parler de prison en jungle amazonienne je me suis dit, tiens ils vont en faire une deuxième. Mais non en fait c’était la même… » : Joël habitant de Saint-Laurent…