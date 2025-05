Prison de haute sécurité en Guyane : Gérald Darmanin remet au goût du jour la relégation pénale du temps du bagne

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, actuellement en déplacement en Guyane, a annoncé hier en exclusivité au Journal du dimanche (JDD) la création au sein de la future prison de Saint-Laurent-du-Maroni d’un quartier de haute sécurité dédié aux « profils les plus dangereux du narcotrafic » et à des détenus radicalisés. Une annonce critiquée par le Mouvement de décolonisation et d’émancipation sociale (MDES), parti indépendantiste guyanais du député Jean-Victor Castor, qui dénonce une « vision colonialiste et raciste » d’une Guyane réduite à l’état de « colonie de peuplement ». « La Guyane n’a pas vocation à accueillir les criminels et terroristes de la…