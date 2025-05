Narcotrafic, criminalité organisée et environnementale, système carcéral, orpaillage illégal au programme du déplacement du ministre de la justice en Guyane du 17 au 19 mai

Le ministre de la Justice entame ce samedi une visite trois jours en Guyane qui fait suite à un court déplacement au Brésil afin de renforcer la coopération judiciaire entre Paris et Brasilia. En Guyane, Gérald Darmanin consacrera notamment son déplacement au système carcéral et à la lutte contre l’orpaillage illégal.

Après un déplacement de deux jours au Brésil visant à renforcer la coopération judiciaire face au narcotrafic et à la criminalité transnationale, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, négocie un accord bilatéral sur le transfèrement des détenus brésiliens, permettant leur retour dans leur pays d’origine pour y purger leur peine. Une initiative annoncée dans les colonnes du Journal du Dimanche il y a quelques semaines, dans le cadre d’une nouvelle doctrine sur la gestion carcérale des étrangers qui « n’ont pas vocation à rester en France aux frais du contribuable » avait déclaré le ministre.

À l’issue de ce déplacement, le garde des Sceaux entamera ce samedi 17 mai une visite de 72h en Guyane pour notamment poursuivre ce chantier à dimension régionale.

Désormais à la Justice après quatre ans passés au ministère de l’Intérieur, Gérald Darmanin consacrera une partie de son déplacement aux questions carcérales. Il inaugurera notamment samedi le nouveau Centre éducatif fermé (CEF) de Montsinéry et ses 12 places créées pour accueillir des mineurs délinquants suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse. Gérald Darmanin s’entretiendra dans l’après-midi avec les autorités locales (préfet et CTG) comme le veut l’usage protocolaire.

Dimanche, le ministre se rendra à Saint-Laurent-du-Maroni pour notamment visiter le futur site de la Cité judiciaire de Saint-Laurent, au carrefour Margot à l’entrée de la capitale de l’Ouest, où une prison et un tribunal de grande instance doivent notamment voir le jour. Le chantier de ces infrastructures inscrites dans le plan d’urgence de 2017 doit commencer à la prochaine saison sèche. A terme, un tribunal de grande instance, un service pénitentiaire d’insertion et de probation et des locaux de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui disposera d’une unité éducative en milieu ouvert (UEMO) et d’une unité éducative d’hébergement diversifié (UEHD) seront créés, en plus d’une prison de 495 places.

En fin de matinée, Gérald Darmanin se rendra au quartier de la Charbonnière pour inaugurer de nouvelles berges. À l’issue de ces échanges, il assistera, en fin de matinée, à la présentation de l’opération « Atipa » de contrôle du trafic fluvial. Gérald Darmanin se rendra ensuite sur une opération de démantèlement d’un site d’orpaillage illégal, dans le cadre d’une opération Harpie.

Convention avec le Parc amazonien

Lundi, le garde des Sceaux visitera le centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, régulièrement pointé du doigt pour ses conditions d’incarcération. Cette visite se déroulera à peine deux semaines après des déclarations fracassantes du ministre qui a annoncé le 28 avril sa volonté d’instituer une participation financière journalière des détenus aux frais d’incarcération afin de financer en partie le fonctionnement des prisons estimé à « quasiment 4 milliards d’euros par an » par Gérald Darmanin.

En fin de matinée, le ministre se rendra à la cour d’appel de Cayenne pour conduire une réunion de travail avec les personnels des juridictions de Guyane et signer une convention avec le Parc amazonien de Guyane relative aux infractions environnementales en lien avec l’orpaillage illégal.

A 14h, le ministre rencontrera le bureau du Conseil de l’Ordre des avocats, puis prendra la direction de l’aéroport Félix-Eboué pour évoquer le dispositif 100% contrôle qu’il avait lui-même pérennisé et systématisé en septembre 2022 à l’occasion d’un déplacement en Guyane dans le cadre des Assisses de la sécurité. Gérald Darmanin occupait alors le poste de ministre de l’Intérieur.

Photo de Une : Gérald Darmanin en septembre 2022, lors de son ultime déplacement en Guyane. Le ministre était alors en poste Place Beauvau © Archives Guyaweb