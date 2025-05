Un contrôle foireux à l’aéroport Felix Eboué vaut la relaxe pour une récidiviste du trafic de cocaïne

Chirelva Rensch, 29 ans, détenue au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly avait fait appel de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Cayenne pour récidive de trafic de stupéfiants. L’exception de nullité, une nouvelle fois soulevée par son avocat Louis Rozenberg, a été suivie par le parquet général et la Cour qui a prononcé sa relaxe ! Cette femme de 29 ans (née en 1995) ne s’attendait certainement pas à être relaxée ce 16 mai par la cour d’appel de Cayenne après avoir été arrêtée avec des ovules de cocaïne en récidive à l’aéroport de Félix Eboué et après avoir été…

