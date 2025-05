« Nous avons 50 ans de retard en Guyane sur le contrôle du marché du foncier », Chantal Berthelot réélue à la présidence de la Safer

L’assemblée générale élective de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de la Guyane a conforté ce jeudi 15 mail Chantal Berthelot à la tête de cette structure créée pour réguler le marché du foncier agricole et aider à l’installation d’agriculteurs. Arrivée à la rescousse en 2023, l’ex-députée, agricultrice de profession, est reconduite dans ses fonctions pour un mandat de 4 ans. Chantal Berthelot a été reconduite ce jeudi 15 mai pour un mandat de 4 ans à la tête de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de la Guyane. L’assemblée générale de la société privée sans…

