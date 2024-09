La pêche illégale étrangère a doublé et son rendement est quatre fois supérieur à celui de la pêche locale

Douze ans après un rapport sur l’estimation de la pêche illégale étrangère en Guyane, les chiffres du rapport 2024 confirment la prédation de la ressource halieutique dans les eaux territoriales et dans la ZEE de la Guyane par des pêcheurs illégaux en provenance des pays du plateau des Guyanes : Brésil, Guyana, Suriname et Vénézuela. Entre 2012 et 2024, la pêche côtière illégale non déclarée (INN) a doublé et son rendement est quatre fois supérieur à celui de la pêche locale. L’activité de pêche hauturière INN est en augmentation, au grand désarroi des pêcheurs guyanais et des acteurs de la…