Interdiction d’embarquer à Félix Eboué : les arrêtés jugés irréguliers revus par la préfecture

Annulés pour irrégularité et “erreur d’appréciation du préfet” par le tribunal administratif de Cayenne le 28 mai, les arrêtés distribués par les forces de l’ordre à l’aéroport Félix Eboué à l’embarquement à certains passagers suspectés de transporter in corpore ou dans leurs bagages de la cocaïne vers Paris-Orly ont été modifiés par la préfecture. La préfecture a donné l’ordre d’arrêter de délivrer à l’aéroport Félix Eboué les arrêtés controversés du « plan anti-mules » entre le “18 mai” (date qui coïncide avec la proximité de l’audience devant le tribunal administratif pour les deux procédures engagées) et le 24 juillet dernier ont confirmé…