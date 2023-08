La grève est désormais illimitée à Air Caraïbes

Le conflit social débuté le 11 août à Air Caraïbes s’envenime. L’appel à la grève des hôtesses, stewards et du personnel au sol de la compagnie aérienne est depuis hier illimité a annoncé le SNPNC-FO, syndicat majoritaire au sein du personnel de cabine qui revendique de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale.

Commencé le 11 août, le mouvement social des hôtesses, des stewards et du personnel au sol de la compagnie aérienne Air Caraïbes qui réclament des hausses de salaires et de meilleures conditions de travail, est désormais illimité. Déjà prolongé par deux fois depuis le début de la grève, le préavis est à présent sans limite de temps.

C’est le Syndicat national du personnel navigant commercial-Force ouvrière (SNPNC-FO), majoritaire au sein du personnel de cabine d’Air Caraïbes, qui l’a annoncé hier par voie de communiqué.

Le syndicat représentant les hôtesses, stewards et le personnel sol de la compagnie n’aurait « reçu à ce jour aucune réponse satisfaisante » à ses revendications concernant les conditions de travail et de rémunération et prolonge de nouveau, en réaction, « l’appel à cesser le travail débuté le 11 août« .

Comme lundi dernier, un rassemblement statique a été organisé ce vendredi matin au terminal 4 de l’aéroport d’Orly par le SNPNC-FO afin de faire entendre son mécontentement. « Air Caraïbes reste sourde face aux revendications des salariés qui vont entamer leur 15eme jour de grève« , ajoute dans son communiqué le syndicat qui précise qu’aucune réunion de sortie de crise n’a été organisée par la direction depuis une réunion qui a eu lieu lundi.

Selon la direction, la discussion doit s’effectuer « sur des bases réalistes » alors que les « demandes salariales vont bien au-delà des 7% déjà accordés en début d’année« .

Jusqu’à présent, la grève d’une partie des salariés d’Air Caraïbes n’a pas d’incidence sur les plans de vols de la compagnie, cette dernière ayant recours à l’affrètement d’avions et de leur équipage pour pallier les absences de ses collaborateurs grévistes.

Air Caraïbes, propriété du groupe Dubreuil, exploite une flotte de six long-courriers A350 et trois A330 et dessert depuis Paris la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Haïti, la République dominicaine, les Bahamas et le Mexique. Les lignes régionales antillaises desservies par trois ATR-72 de la compagnie ne sont pas concernées par le mouvement de grève.