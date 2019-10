Réunions publiques sur les fonds européens 2021-2027

Dans le cadre des nouveaux programmes opérationnels financés par les fonds européens pour la période 2021-2027, des réunions publiques sont organisées du lundi 21 au vendredi 25 octobre à Saint-Laurent, Kourou, Maripasoula, Saint-Georges et Matoury.

Ces réunions ont pour but d’établir le Diagnostic Territorial Stratégique Guyane pour adapter les programmes européens aux besoins du territoire informe l’organisateur, le Pôle Affaires Européennes de la Collectivité Territoriale de Guyane. Les thématiques seront notamment l’énergie, la coopération, le développement rural, l’emploi, la pêche, la compétitivité des entreprises ou encore la mobilité et le désenclavement.

« Entre 2014 et 2020, 600 millions d’euros en provenance de Bruxelles devront avoir été consommés par l’économie guyanaise. Cela place la Guyane avant-dernière des Régions ultra-périphériques (Rup) de la France par rapport aux subventions allouées par l’Union européenne. La Réunion touche plus de 2 milliards d’euros sur la même période alors que les soucis de développement économique sont bien moindres dans l’océan Indien » expliquait notre article La Guyane touche le fonds publié en janvier 2019 et à (re)lire ici.