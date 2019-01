La Guyane touche le fonds

Les fonds européens qui représentent 600 millions d’euros à injecter dans l’économie guyanaise entre 2014 et 2020, sont désirés par les collectivités et les entreprises. Les exigences de Bruxelles et le fait qu’elles fonctionnent par remboursement gênent l’efficacité de cette manne financière. En revanche, tout le monde salue la fin de l’opacité de l’institution. « Félicitations ! » L’expression écrite en gros recouvre les murs du Pôle des affaires européennes dans ses bureaux situés route de la Madeleine à Cayenne. On s’attend à voir débarquer un nouveau-né et à féliciter la maman ou le papa d’une minute à l’autre. «…