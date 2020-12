Le projet hors-norme de Total à Macouria

Le lieu-dit Maya à Macouria, situé en face de la route de la Carapa, fait l’objet d’un projet solaire au sol hors-norme porté par le groupe Total. Par le biais de la société Quadran Caraïbes, immatriculée en Guadeloupe et filiale de Total Quadran, installée notamment en Nouvelle-Calédonie depuis plus de vingt ans, le groupe multi-énergies Total ambitionne de déployer une véritable immensité solaire de plus de 500 000 modules photovoltaïques derrière la zone de vie de Maillard, le lotissement Bois d’opale, à cheval sur la forêt de Maya à Macouria. Pour ce faire, la société a mis la main sur…