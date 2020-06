15 M€ : la transaction entre Edf Pei et la famille Seban

Les 110 hectares du Larivot, où est envisagée l’implantation d’une centrale thermique surdimensionnée par Edf Pei, ont été acquis en 2017, après accord de Gabriel Serville, de la CTG et de Nicolas Hulot, par la filiale d’Edf à la Société sucrière et agricole de la Guyane française. Cette société qui puise ses fondements au temps des colonies est propriété de la famille Seban, confortables propriétaires terriens de Matoury, résidant à Neuilly-Sur-Seine et Vincennes. Premier volet de notre analyse du projet du Larivot. C’est grâce à la cession le 18 septembre 2017 des parts de la Société sucrière et agricole de…