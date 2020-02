« Les rythmes fondamentaux de Guyane. Musiques et danses traditionnelles créoles »

Tel est le titre du dernier ouvrage de Marie-Françoise Pindard, qu’elle présentera lors d’une conférence mardi 11 février à Cayenne.

« Fruit de quarante ans de recherche sur la musique traditionnelle des Créoles, en Guyane, ce livre sur les rythmes fondamentaux de Guyane démontre que cette musique est le produit d’un contexte historique, sociologique et culturel inédit, car elle sert de ciment de l’identité créole sur ce territoire. Ici, la culture des premiers habitants, les Amérindiens, mais aussi celles des colons français et des esclaves africains sont à l’origine de la formation de la société créole et, avec elle, de la culture et des traditions sous-jacentes, dont les musiques traditionnelles et leurs sept rythmes principaux étudiés : le grajé, le léròl, le grajévals, le béliya, le kanmougwé, le débòt et le kasékò.

Malgré les apports musicaux européens, américains et antillais, la musique traditionnelle créole guyanaise garde son authenticité, sa spécificité, lesquelles se renouvellent en tant qu’éléments identitaires, un mode de vie et une ouverture au monde, tout en servant de base aux nouvelles compositions, dont la contribution de la jeunesse est significative aujourd’hui. »

Musicienne, docteure en ethnomusicologie, spécialiste de la musique traditionnelle créole de Guyane, professeure de musique à l’Externat Saint-Joseph durant trente-huit ans, Marie-Françoise Pindard est chercheuse associée à l’Université de Guyane.