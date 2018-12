Cinemawon arrive en Guyane

La soirée de lancement en Guyane de ce « nouveau concept de cinéma » aura lieu samedi 8 décembre à 19h30 à The Island à Cayenne.

« Cinemawon se veut être un concept de diffusion alternatif qui a pour vocation de faire découvrir un cinéma d’auteur originaire de la Caraïbe, de l’Amérique Latine, l’Océan Indien et l’Afrique. C’est un cinéma d’auteur issu de cultures que la géographie éloigne, mais que l’Histoire rapproche. En effet, Cinemawon propose des films qui, par leur provenance ou leur sujet n’ont que peu de place dans les canaux de distribution traditionnels. »

Les objectifs de Cinemawon sont de « sensibiliser et fédérer autour du cinéma d’auteur de ces territoires afin que les spectateurs en deviennent les premiers ambassadeurs », ainsi que de « créer des espaces d’échange entre les professionnels et le public, d’une part, et entre professionnels, d’autre part ».

5 courts-métrages de fiction ou documentaires seront diffusés lors de la soirée de lancement de Cinemawon Guyane : « Captureland » de Nabil Elderkin (Jamaïque); « Le temps des Orixas » de Eliciana Nascimento (Brésil); « Papa Machete » de Jonathan D. Kane (Haïti, Etats-Unis); « Dem Dem » de Pape Lopy, Marc Recchia et Christophe Rollin (Sénégal/Belgique); « Le goût du calou » de Marvin Yamb (Guyane), réalisateur qui sera présent à la soirée afin d’échanger avec le public.