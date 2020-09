Carburants : le prix de la bouteille de gaz continue d’augmenter

Les prix des carburants à compter de ce mardi 1er septembre sont marqués par une nouvelle hausse du prix de la bouteille de gaz liquéfié.

Les prix maxima des produits pétroliers applicables en Guyane ont été communiqués par la préfecture et après trois mois consécutifs de hausse le super sans plomb comme le gazole routier connaissent une très légère baisse de 1 centime : ils coûtent désormais respectivement 1,45 €/l et 1,27 €/l, contre 1,46 €/l et 1,28 €/l le mois dernier.

En revanche le prix de la bouteille de gaz de pétrole liquéfié de 12,5 kg continue son envolée et enregistre une hausse de 19 centimes : à compter de ce mardi 1er septembre elle coûte 19,67 € contre 19,48 € en août, alors que pour rappel le prix de cette bouteille de gaz n’était que de 17,89 € au mois d’avril.

Cette hausse des prix des carburants en pleine crise du Covid-19 avait été fustigée il y a deux mois par la Chambre des métiers et de l’artisanat qui dénonçait « une très mauvaise surprise à la fois pour les ménages et les artisans” et demandait “aux pouvoirs publics de prendre les dispositions qui auront pour objet d’annuler ou de compenser cette hausse” (Guyaweb du 01/07/2020).