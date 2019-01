AEX NelsonÂ : audience publique au tribunal administratif ce 9 janvier

L’affaire de l’AEX Nelson se jouera devant le Tribunal administratif de Cayenne lors de l’audience publique prévue ce mercredi 9 janvier à 9h30. Portés par l’association Guyane Nature Environnement et la Compagnie des Guides de Guyane, un référé-suspension et un recours en annulation contre cette AEX ont été déposés auprès du Tribunal administratif de Cayenne, pour la défense de l’eau potable, des activités professionnelles et de loisirs, la préservation du bassin versant du Kourou et le respect des Zones de Droits d’Usages Collectifs. Le 1er octobre dernier en effet, les travaux de l’AEX Nelson ont été autorisés par arrêté préfectoral…