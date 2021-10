Le procès en appel de Paul Dolianki, qui était toujours ces derniers jours en réanimation au CHOG pour forme grave de Covid-19, reporté en septembre 2022

En raison de l’état de santé de l’intéressé, le procès en appel de Paul Dolianki, 55 ans et presque 11 mois, condamné le 14 janvier dernier par le tribunal correctionnel à 18 mois de prison avec sursis, 100 000 € d’amende et à 5 ans d’inéligibilité et de privation de droit de vote, censé se dérouler ce jeudi à la Cour d’appel de Cayenne, a logiquement été reporté, ainsi que l’annonçait Guyaweb dimanche. Explications. Le procès en appel de Paul Dolianki en tant que prévenu dans une affaire de «favoritisme, prise illégale d’intérêts, détournements de fonds publics», pour des faits…