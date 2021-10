La décision d’un juge fait droit à un référé-liberté visant à rouvrir restaurants et bars, le préfet rechigne à l’appliquer, les exploitants veulent remettre le couvert en justice !

Une décision du juge des référés du tribunal administratif rendue ce vendredi soir 22 octobre a souligné une «atteinte grave et manifestement illégale» portée par une personne morale de droit public, le préfet, «à une liberté fondamentale» à savoir la «liberté d’entreprendre» voire, plus marginalement, à la «liberté d’aller et venir» aux restaurants et bars notamment le soir. Toutefois l’ordonnance de référé de ce 22 octobre ne remet pas en cause en l’état le couvre-feu (1) : la suspension de l’arrêté du préfet du 15 octobre paraît porter, selon l’ordonnance du juge, sur l’ouverture des restaurants le soir et la…