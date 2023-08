Guyaweb, lauréat du Fonds pour une Presse Libre, lance son nouveau système d’abonnement

Après 7 années d’existence, le modèle économique de Guyaweb, basé sur l’abonnement, est plus que jamais d’actualité. A l’instar de l’écosystème de la presse digitale, nos offres sont multiples : annuelle, mensuelle, découverte, professionnelle, et aujourd’hui nous lançons l’abonnement « cadeau ». Cette nouvelle offre fait partie de notre projet de développement dédié à l’abonnement, primé le 31 mai par le Fonds pour une Presse Libre (FPL). Après plusieurs mois de développement, notre nouveau système d’abonnement a été lancé le 25 juillet 2023. Voici ce qui change sur Guyaweb, journal d’information et d’investigation.

Véritable coeur du modèle économique de Guyaweb, l’abonnement permet de soutenir notre média et de garantir son indépendance éditoriale.

C’est pourquoi, après 7 années d’existence de l’abonnement marquées par une obsolescence technique progressive, nous souhaitions lui donner un second souffle en travaillant sur un projet global : de la page d’accueil à la page abonnement en passant par celle des actualités ainsi que l’interface du compte de l’abonné.e.

En présentant son projet de développement technique intitulé « Abonnez-vous à Guyaweb ! », notre média a répondu au 4ème appel à projets du Fonds pour une Presse Libre (FPL), fonds de dotation à but non lucratif dont la finalité est de défendre le pluralisme de la presse et l’indépendance du journalisme.

Au final, sur 56 médias candidats, 10 ont été primés dont Guyaweb qui a bénéficié d’une subvention de 15.000 euros pour la réalisation de son projet chiffré à 16.956 euros, mis en production le 25 juillet 2023.

Quoi de neuf sur Guyaweb concernant la nouvelle version de l’abonnement ?

Nous espérons que vous apprécierez notre nouveau système d’abonnement ! Si vous rencontrez des petits soucis techniques liés aux changements opérés, n’hésitez pas à nous écrire à abonnement [at] guyaweb [dot] com afin de procéder à des ajustements. Cette nouvelle version a été développée par Open Studio.