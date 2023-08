Ariane 6 : le vol inaugural repoussé en 2024

Le vol inaugural de la fusée Ariane 6, prévu pour la fin d’année 2023, a été officiellement repoussé en 2024 a annoncé hier l’Agence spatiale européenne (ESA). Le programme du lanceur qui doit succéder à Ariane 5, lancé il y a dix ans, cumule plusieurs années de retard.

Initialement prévu en 2020, le décollage d’Ariane 6 a d’abord été retardé en raison de la pandémie de Covid puis à cause de retards pris dans les essais de la fusée. En octobre de l’année dernière, l’Agence spatiale européenne (ESA – European Space Agency) tablait sur le dernier trimestre 2023 pour effectuer le vol inaugural de la grande soeur d’Ariane 5, conçue pour résister à la concurrence de l’américain SpaceX en étant plus attractive et plus flexible grâce à un réallumage de son dernier étage qui lui permettra d’atteindre plusieurs orbites par mission.

Mais encore une fois il faudra s’armer de patience avant de voir décoller dans le ciel guyanais ce bijou de technologie. Hier, par communiqué, l’Agence spatiale européenne a annoncé le (nouveau) report du vol inaugural en 2024, sans donner plus de précisions sur la date.

Des retards sur les tests en seraient la cause. Le 18 juillet, le lanceur a subi pour la première fois une séquence de préparation du lanceur ainsi qu’une chronologie de lancement et des tests de remplissage des réservoirs de l’étage central. Mais l’essai d’allumage à chaud du moteur Vulcain 2.1 « n’a pas pu être réalisé« , précise l’ESA. Ce dernier a été reprogrammé pour le 29 août. S’en suivra un tir à feu long : un test décisif qui simule l’allumage d’un lancement.

Ces essais combinés durent depuis plus d’un an. En juillet 2022, Guyaweb avait pu se rendre sur le pas de tir Ela 4 d’Ariane 6 pour assister à une partie de ces tests. Une conférence de presse est d’ailleurs organisée le 4 septembre pour faire le point sur les prochaines étapes des tests. Avant un dernier essai le 26 septembre a annoncé l’Agence spatiale européenne.

« Ce dernier permettra également aux équipes d’ingénierie de disposer de tous les résultats nécessaires à la définition d’une période de lancement pour le vol inaugural d’Ariane 6 en 2024« , renseigne l’ESA.

Malgré ces reports successifs, le carnet de commandes d’Ariane 6 « est plein » nous a assuré Toni Tolker-Nielsen, le directeur du transport spatial à l’ESA, à l’occasion du dernier lancement d’Ariane 5 le 5 juillet dernier. Une trentaine de lancements est déjà prévue, dont dix-huit pour la seule constellation Kuiper du géant du net Amazon. Reste désormais à concrétiser le programme Ariane 6.