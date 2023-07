Ariane 5 tire sa révérence après 117 missions

Après vingt-sept années de bons et loyaux services et 117 missions, le lanceur lourd Ariane 5, fleuron industriel et technologique européen, a fait ses adieux au monde du spatial. La fusée s’est taillée au fil des décennies une réputation de fiabilité, couronnée par le « lancement du siècle » en décembre 2021 et l’envoi du télescope James-Webb dans l’espace. Place désormais à Ariane 6 dont le vol inaugural est programmé au plus tôt pour la fin de l’année 2023. Une page de l’histoire spatiale européenne se tourne. Dans une ambiance chargée en émotions, Ariane 5 s’en est allée ce 5 juillet depuis le Centre…