Affaire Alicia Faye : Lucila Devez mise en examen et placé en détention provisoire pour blanchiment d’argent en lien avec Flaviano Makkai, incarcéré dans une autre affaire, soupçonné d’être l’un des organisateurs du trafic de cocaïne

Le juge des libertés et de la détention a placé en détention provisoire Lucila Devez dans l’affaire Alicia Faye. Lucila Devez est notamment soupçonné de blanchiment d’argent en relation avec son demi-frère, Flaviano Makkai, déjà en détention provisoire dans un autre dossier criminel. Flaviano Makkai est l’homme du couple soupçonné d’être l’organisateur du trafic de cocaïne entre la Guyane et Bordeaux (1). «Je ne suis pas juge d’instruction je ne vais pas aborder les faits comme en garde à vue» indique le juge des libertés et de la détention (JLD) Thibaut Le Friant à Lucila Devez, vendredi soir. «Je vais…