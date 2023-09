Air Guyane liquidée, Air Antilles en vie

Attendue ce vendredi 29 septembre, la décision sur l’avenir des compagnies aériennes Air Antilles et Air Guyane sous le giron du groupe Caire placé en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité depuis le 2 août, est donc connue.

Le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a tranché : Air Guyane qui desservait toutes les communes de l’Intérieur, est liquidée, provoquant le licenciement économique de 78 salariés et le confinement des populations de l’Intérieur.

En revanche pour Air Antilles qui dessert îles françaises et caribéennes , c’est une seconde vie. L’offre de la Collectivité de Saint-Martin et Cipim a été retenue. En effet, dans son jugement du 29 septembre, le Tribunal mixte de commerce a ordonné « la cession partielle des actifs de la société CAIRE au périmètre Antilles au bénéfice de la Collectivité de Saint-Martin et la société Cipim. Avec faculté de substitution au profit d’une société d’économie mixte locale Ses New Air Antilles, en cours de constitution.(…) Moyennant le prix de cession de 400.000 €. »