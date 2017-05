Trois ans de prison et cinq ans d’interdiction de séjour sur l’Inini requis par le parquet à l’encontre d’une présumée logisticienne de l’or illégal de Maripasoula, le tribunal rendra sa décision le 15 mai

Vendredi 5 mai en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, au palais de justice de Cayenne, se tenait le procès de Tania Da Conceicao Lima, prévenue des faits présumés de « complicité d’activité aurifère illicite par fourniture, aide et assistance ». Cette ressortissante brésilienne trentenaire est soupçonnée d’avoir fourni notamment des denrées et du carburant aux sites illégaux d’Eau Claire, Tadeu et Dorlin, hauts lieux de l’activité aurifère illicite du sud-ouest guyanais sur le vaste territoire de la commune de Maripasoula. La représentante du ministère public à l’audience a notamment requis à l’encontre de l’intéressée 3 ans de prison ferme…