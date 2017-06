Protocole d’accord après deux mois et demi de grève à l’hôpital de Cayenne

Un protocole d’accord a été signé vendredi en fin d’après-midi à l’hôpital de Cayenne, après deux mois et demi de grève, entre la mission IGAS arrivée en Guyane cette semaine, deux parlementaires et un élu de la CTG (collectivité territoriale de Guyane), la direction de l’Agence régionale de santé (ARS), la direction de l’hôpital et le syndicat UTG de la santé. Guyaweb s’est procuré le document La signature a été suivie de chants de joie des grévistes a constaté notre site. « Les points forts de cet accord sont l’engagement pris envers la résorption de l’emploi précaire à raison de 75 personnels…