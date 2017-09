«On n’assure pas que le contrôle aérien de l’aéroport»

Les contrôleurs de Cayenne sont en grève. Après des négociations infructueuses, des demandes qui ne sont pas entendues par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) suite au préavis de grève déposé la semaine dernière par les trois syndicats Unsa-ICNA*, SNCTA** et SNNA-FO***, les contrôleurs aériens de l’aéroport Cayenne Félix Eboué sont entrés en grève ce mercredi pour dénoncer « le sous effectif chronique » qui impose « des contraintes d’organisation de service ». «Depuis 2009 l’effectif des contrôleurs aériens chute progressivement et la sonnette d’alarme a été tirée plusieurs fois auprès de la direction. Aujourd’hui on va tomber à 50 % de l’effectif : 14…