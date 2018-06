Les 17 urgentistes démissionnaires du Centre Hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) appellent à une mobilisation unitaire pour la santé le mercredi 27 juin à 8h au départ du CHAR et en direction de la Préfecture.

Près de deux mois après leur démission collective en date du 3 mai, les 17 médecins du Service d’Accueil des Urgences et du SAMU 973 du Centre Hospitalier Andrée-Rosemon (CHAR) actuellement “en négociation avec la direction et l’Agence Régionale de Santé” selon le Dr Pierre Chesneau, appellent à une mobilisation générale pour la santé ce mercredi 27 juin à 8h devant le CHAR pour marcher en direction de la préfecture à Cayenne.

“Sans une réponse rapide et pérenne, avant le 3 juillet 2018, le pays va sombrer dans une réelle catastrophe sanitaire, de Cayenne à Maripasoula en passant par Trois Sauts, St Georges, Apatou, Papaïchton…” alertent-ils par voie de presse.

« Les CDPS (Centres Délocalisés de Prévention et de Soins), appelés également centres de santé sont en crise silencieuse. Il manque sur tout le territoire guyanais des médecins et des soignants. Cette pénurie globale est gravissime (…), il faut éviter que l’intérieur de notre pays ne se retrouve tout simplement sans accès aux soins » s’alarment les professionnels de santé.

« Sur le littoral, c’est toute la santé qui est malade, victime d’un sous-développement global de l’offre de soins et d’un manque criant de lits pour hospitaliser les patients. Les effectifs, les spécialités et infrastructures sont inadaptés et insuffisants pour prendre en charge correctement tous nos malades » précisent-ils.

“La date butoir est le 3 juillet. Au-delà, il n’y aura plus d’urgence. Il y aura un seul médecin au lieu de neuf aux urgences, c’est juste pas possible” explique le docteur Pierre Chesneau, un des praticiens hospitaliers titulaires ayant signé une lettre de démission collective (Guyaweb du 4 mai).

“Néanmoins au-delà des urgences, on sent bien que l’hôpital est en train de craquer et les centres de santé sont en grande difficulté” rappelle le Dr Chesneau.

Cette marche unitaire mobilisera t-elle autant que celle qui s’est déroulée en Martinique le 12 juin avec près de 2000 personnes dans les rues de Fort-de-France pour dénoncer la situation du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique en proie aussi à de grandes difficultés ? a t-on demandé ce vendredi matin au docteur Pierre Chesneau.

“C’est ce que nous souhaitons car nous avons l’impression que la population est parfois soit résignée ou parfois se trompe en prenant les médecins des urgences comme cibles, sans comprendre que lorsque des gens restent sur des brancards parfois plus de 30 heures, c’est que nous n’avons pas pu les mettre ailleurs dans l’hôpital. C’est le problème de l’hôpital qui retentit aux urgences mais pas le problème des urgences” souligne le Dr Chesneau qui est également membre du syndicat Samu-Urgences France.

“Si il ne se passe rien avant le 3 juillet, les urgences seront fermées” prévient le Dr Chesneau.