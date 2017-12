Les chefs coutumiers réaffirment leur rejet du projet Montagne d’or

A l’occasion de la Conférence des Peuples Autochtones de Guyane le week-end dernier, les 16 et 17 décembre, au Village Kamuyeneh à Macouria, treize chefs coutumiers ont réaffirmé leur positionnement «ferme» et «immuable» sur le projet Montagne d’or, qu’ils avaient décidé le 9 août dernier sous le carbet communautaire de Sainte-Rose de Lima à Matoury en raison «de la grave atteinte sur l’environnement» induite selon eux par le plus grand projet industriel d’extraction d’or à ce jour en France (Guyaweb du 9 août).

Un moratoire sur tous les projets miniers

Que l’extraction d’or soit légale ou illégale, les sages amérindiens exigent «un moratoire sur tous les projets miniers qui menacent (leurs) territoires» compte tenu «des demandes unilatérales de permis d’exploration sur (leurs) territoires sur la Mana, sur l’Iracoubo ou bien autour du village Kuwanao, etc.»

Le danger de l’offshore

Inquiets par ailleurs du « danger de toute exploration offshore au large de la Guyane menée par des multinationales qui apportent trop souvent l’asservissement, la destruction et ne réalisent aucune forme de développement solide, durable et réel», les chefs coutumiers amérindiens dénoncent «l’hypocrisie de l’Etat français et d’une partie de la classe politique guyanaise, qui vont à l’encontre de tous les accords inhérents à la lutte contre la crise climatique».