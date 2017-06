Participation record au Concours du jeune historien guyanais

Les prix du concours du jeune historien guyanais ont été remis aux lauréats jeudi 8 juin. Cette 4e édition portait sur les abolitions de l’esclavage en Guyane, 1794-1848. 1200 participants, des classes de primaire au master, ont travaillé sur ce sujet. Cette participation record témoigne, si besoin en était, de l’intérêt suscité par l’histoire locale chez les jeunes Guyanais et leurs enseignants. Guyaweb publie la liste des lauréats 2017. Résultats Du Concours Du Jeune Historien Guyanais 2017 by GUYAWEB on Scribd Ce concours connaît un engouement croissant. Il était 450 participants lors de sa première édition, il y a quatre…