Taubira en Guyane pour la promotion de «Nous habitons la terre»

Dans le contexte de mouvements sociaux qui se généralisent sur le territoire guyanais, Christiane Taubira, ancienne députée (1993-2012) puis ministre de la Justice, tiendra une conférence-débat ce jeudi 23 mars à 19h à la mairie de Cayenne à l’occasion de la sortie de son essai politique et littéraire, Nous habitons la terre.

«Un livre de Christiane Taubira est toujours un best seller à la librairie tout comme d’autres auteurs notamment Colin Niel. Christiane Taubira a son fan club» souligne Fréderic Dumas, patron de la librairie la Cas’A Bulles à Cayenne.

Auteure de plusieurs ouvrages dont Mes Météores, l’Esclavage raconté à ma fille et Murmures à la jeunesse, l’ancienne Garde des Sceaux (2012-2016) de François Hollande a publié le 23 février 2017 son dernier essai politique et littéraire dans lequel elle livre sa vision du monde et la voie à suivre pour « Nous, la Gauche ».

Demain Christiane Taubira présentera à ses lecteurs guyanais ce « livre qui permet de prendre conscience qu’il ne faut pas s’arrêter qu’à nous, qu’à nos frontières créées par l’Homme, mais bien s’intéresser à ce que font les autres dans le monde entier. Une nouvelle vision globale afin de veiller à vivre ensemble intelligemment car qu’on le souhaite ou pas, nos âmes et nos vies sont liées à un destin commun ».

En conférence-débat le jeudi 23 mars à 19h à la mairie de Cayenne, Christiane Taubira qui s’est engagée dans la campagne du candidat socialiste à l’élection présidentielle, Benoît Hamon, se « fera un plaisir de répondre à toutes les questions ».

Le lendemain, le vendredi 24 mars de 16h à 19h, Christiane Taubira sera en dédicace à la librairie la Cas’A Bulles à Cayenne.