79ème succès consécutif pour Ariane 5 : la fusée ne reste vraiment plus au sol

La fusée Ariane 5 a mis sur orbite deux satellites de télécommunications ViaSat‐2 de la société ViaSat Inc. et EUTELSAT 172B pour l’opérateur Eutelsat, jeudi soir à Kourou a indiqué Arianespace dans un communiqué. Il s’agit du sixième succès de l’année pour Arianespace, la société qui commercialise les lancements. Et du 79ème succès consécutif pour une Ariane 5, le troisième réussi en 2017. Initialement prévu le mardi 25 avril dernier, ce tir du lanceur lourd européen, avait été le 3ème tir ajourné en raison d’un mouvement social de grande ampleur en Guyane et en particulier à cause d’un barrage érigé par des manifestants au rond point de la Carapa bloquant le…