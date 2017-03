29 renforts de policiers à Cayenne dont… 20 adjoints de sécurité aux missions limitées.

Si le chiffre donné dimanche par Jean-François Cordet, préfet de la Guyane il y a plus de deux décennies et chef de la mission interministérielle, en matière de renforts de police en Guyane au cours de ce dernier semestre, 29, n’est pas faux, il mérite d’être décortiqué. Car, en effet, sur ces 29 renforts, 20 sont des adjoints de sécurité dont les habilitations ne sont pas aussi nombreuses que celles des gardiens de la paix par exemple. Explications. Neuf policiers en tout et pour tout sont arrivés au commissariat de police de Cayenne, en octobre, après les annonces de Bernard Cazeneuve, battues…