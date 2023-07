Trois grandes surfaces attendues à Saint-Laurent

A Saint-Laurent du Maroni, où un seul supermarché est présent, un Hyper U et deux Carrefour devraient voir le jour. Une aubaine pour les consommateurs de l’Ouest alors que deux de ces projets, annoncés depuis longtemps, se sont enfoncés dans des méandres administratifs et judiciaires pendant des années. Pour faire ses courses, le choix est restreint. Dans la commune de Saint-Laurent du Maroni, deux supermarchés : Super U et Ecomax. Mais le quasi monopole sur l’Ouest du Mananais Jan Du, PDG du groupe U en Guyane, est déstabilisé par l’arrivée de deux familles martiniquaises. Aujourd’hui, trois projets de grandes surfaces…