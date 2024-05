Procès Laya Boucanage : « il ne reste plus grand-chose dans le dossier »

Devant se prononcer sur de nombreuses nullités invoquées par la défense, ce jeudi 23 mai, le tribunal correctionnel a déclaré inconforme la majeure partie de la procédure judiciaire intentée contre Paul Laya et son entreprise de boucanage, poursuivis pour plusieurs infractions environnementales et sanitaires. La cour se prononcera le 3 octobre sur le fond pour les quelques éléments restants. Cette affaire se dirige tout droit vers une relaxe du transformateur de viande boucanée. Un fait rare. Ce jeudi 23 mai, le tribunal correctionnel a décidé de disjoindre plusieurs éléments du fond du dossier de l’affaire Paul Laya, un transformateur de…

La suite de cet article est réservée aux abonné(es).

Rejoignez-nous et faites vivre l’information d’intérêt général et de qualité. Restez bien informés et accédez à nos informations, reportages, enquêtes et analyses, à lire nulle part ailleurs !