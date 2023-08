Orpaillage illégal sur le fleuve Kourou : la Compagnie des Guides de Guyane alerte le préfet

Dans un courrier daté du 20 juillet adressé au préfet de Guyane, la Compagnie des Guides de Guyane (CGG) alerte sur « la situation alarmante du fleuve Kourou, résultant de l’orpaillage illégal qui ne cesse de s’y développer depuis plus de cinq ans ». Une alerte environnementale déjà lancée en « 2020 » rappelle la CGG qui demande « la mise en place d’une présence permanente des forces de l’ordre sur le Kourou ».

« Le 9 juin 2020, nous vous avions adressé un courrier faisant état de la situation et vous signifiant l’urgence de mettre en place des moyens à hauteur des enjeux cités. Malheureusement, force est de constater que, malgré votre engagement et les moyens mis en œuvre, l’action de l’Etat n’apporte à ce jour aucune amélioration significative. En effet, nous continuons à observer d’importants flux de marchandises et de personnels sur le fleuve et constatons avec effroi l’impact extrêmement préoccupant de ces activités sur le milieu aquatique » s’alarme la CGG, qui a réalisé « des meures au turbidimètres ces derniers jours au niveau des stations de captage d’eau potable de PK 21 et de Wayabo ».

Selon la CGG, ces mesures indiquent « la présence de Matières En Suspension (MES) bien supérieures aux normes » à savoir : un prélèvement de « 72 NTU soit 45 mg/l » en date du « 15/07/2023 station captage PK 21 à 12h00 » et un autre prélèvement de « 65 NTU soit 41mg/l » daté du « 15/07/2023 station captage Wayabo à 13h00 ». La CGG souligne que, « pour rappel réglementaire, selon le code de l’environnement, au-delà de 35 mg/l de MES, il y a atteinte au milieu aquatique. »

Enjeu de santé publique, le fleuve Kourou avec ses deux stations de captage alimente en eau plus de 100 000 Guyanais du littoral, de Kourou jusqu’à l’île de Cayenne. En 2019, l’affaire de l’AEX Nelson qui s’était judiciarisée avait fait grand bruit. Par ailleurs, le fleuve Kourou, vitrine de l’écotourisme de la “destination Guyane”, abrite les principaux écolodges de Guyane. » Sur les sept campements touristiques de forêt accessibles par le fleuve, cinq sont localisés sur ce cours d’eau. Cette activité légale et pérenne génère près de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires par an et en pleine saison compte une soixantaine d’emplois directs » précise la CGG.

Enfin, la Compagnie des Guides de Guyane réitère sa « demande, faite dans (son) courrier du 9 juin 2020 quant à la mise en place d’une présence permanente des forces de l’ordre sur le Kourou. Lors des confinements, ces mesures avaient fait stopper l’activité des clandestins. De même, la présence de la Légion Étrangère accompagnée d’officiers de police judiciaire sur Léodate sur le haut Kourou avait empêché tout approvisionnement des sites illégaux. »