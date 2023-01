Nouveau pont du Larivot : les travaux vont s’intensifier

Avec l’arrivée ce week-end de deux des quatre barges géantes « nécessaires à la réalisation des fondations et des piles du nouveau pont du Larivot« , les travaux pour désengorger l’accès à l’Île de Cayenne vont s’intensifier selon la préfecture.

Doté de « moyens nautiques inédits en Guyane, le chantier du nouveau pont du Larivot franchit une étape essentielle » estime la préfecture, qui annonce que les deux autres barges sont « en cours d’acheminement, en traversée de l’Atlantique depuis l’Europe« . À elles quatre, ces barges géantes dotées de grues tout aussi imposantes vont permettre la création de fondations profondes pour construire les piles du pont.

Après le défrichement, le terrassement et la création des réseaux – notamment d’évacuation des eaux – des deux côtés de la berge, les travaux les plus complexes, directement sur la rivière de Cayenne, vont pouvoir commencer. Des pieux de plus de « 50 mètres de profondeur et 1,60 mètre de diamètre » seront prochainement installés, « afin d’ancrer les fondations dans le rocher » et soutenir le futur ouvrage de « 1300 mètres de long » précise le communiqué préfectoral publié ce mardi 24 janvier.

Doublement des voies de circulation

Pour rappel, la construction d’un nouveau pont au Larivot, attendue de longue date, doit désengorger un axe routier stratégique quotidiennement congestionné. La construction de cet ouvrage d’art est « l’un des plus grands chantiers actuellement en cours en France » affirme la préfecture qui indique que le coût de ce chantier est estimé à 190 millions d’euros et « financé à 100% par l’État« .

La mise en oeuvre du nouveau pont du Larivot est prévue pour 2025. Ce pont ne viendra pas remplacer l’existant, en service depuis 1976, mais le seconder pour doubler les capacités de circulation et « répondre à la demande de mobilité croissante des Guyanais » poursuit la préfecture.

L’actuel pont sera ainsi maintenu en service pour permettre l’entrée à deux voies sur Cayenne. Il sera toutefois fermé dès la mise en service du nouveau pont « pour bénéficier de travaux d’entretien et de grosses réparations » comprenant une remise à niveau « de la chaussée et des équipements de sécurité » ainsi qu’une « inspection complète de l’ouvrage » a précisé la préfecture à Guyaweb.

Une fois que les deux ponts coexisteront, il sera possible de franchir la rivière de Cayenne par une deux fois deux voies. Le plus âgé des deux permettra d’entrer sur l’Île de Cayenne quand le nouveau permettra d’en sortir d’après la présentation du projet faite par l’entreprise Dodin Campenon Bernard, filiale du groupe Vinci en charge des travaux et spécialisée dans la construction d’ouvrages complexes.