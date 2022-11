Garder en mémoire l’expérience de l’état d’urgence sanitaire

À l’initiative du Tribunal administratif et de l’Université de Guyane, une journée d’étude consacrée au bilan de l’état d’urgence sanitaire s’est tenue ce mardi 15 novembre. Les échanges et interventions des tables rondes seront consignés par écrit d’ici janvier 2023 afin de ne pas oublier ce qu’il s’est passé et de garder une trace de cette période bouleversée par la pandémie mondiale du Covid. Clore le chapitre Covid. C’est en creux le message distillé par le préfet de Guyane, Thierry Queffelec, lors de son intervention ce mardi à la tribune de l’Amphi A du campus de Troubiran à Cayenne. Aux…