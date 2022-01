Fermetures d’établissements scolaires : « On dirait qu’à chaque fois on redécouvre le Covid »

Bis repetita pour les élèves de Guyane. En pleine reprise épidémique, écoles, collèges et lycées ferment leurs portes tour à tour, quatre jours à peine après la rentrée scolaire. Au moins 3 collèges fermés à Saint-Laurent, 5 écoles à Kourou, 2 collèges et un lycée sur l’île de Cayenne et 2 écoles à Roura. Sans chiffres obtenus auprès du rectorat, ce décompte des fermetures d’établissements scolaires pour raison sanitaire est vraisemblablement en-dessous d’une réalité qui devrait s’emballer. A la sortie de la « cellule de crise » de ce jeudi, le préfet Thierry Queffelec, qui a rétabli un couvre-feu de…