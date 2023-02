CEOG : mystère sur la reprise des travaux

Après une fin d’année chargée sur le plan médiatique, le dossier CEOG ne fait plus autant parler de lui et la date de reprise des travaux, ardemment demandée par la préfecture, reste pour l’instant inconnue. La fin d’année 2022 aura porté un véritable coup de projecteur sur le dossier qui oppose le village Kali’na de Prospérité à la Centrale électrique de l’Ouest guyanais (CEOG). La petite délégation menée par le Yopoto Sjabere et le militant autochtone Christophe Yanuwana Pierre n’a pas ménagé ses efforts pour exposer sa position à Paris, auprès de nombreux médias nationaux. Début janvier, c’est Jean-Luc Mélenchon,…